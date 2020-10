Magické datum 10. 10. 2020: Zaměřte se na to, co vás dělá šťastnými!

V letošním roce byla a ještě bude řada magických dat a jedno z nich připadlo právě na dnešek. Podle numerologů je díky souběhu stejných čísel datum 10. 10. 2020 velmi unikátní. Dnes bychom se měli soustředit hlavně na to, co nás těší a dělá nám radost.

Datum složené ze dvou desítek a dvou dvacítek je podle numerologů velmi silné. Nula za každým číslem totiž umocňuje jeho energii. Podle numeroložky Michaely Válové jde díky spojení těchto čísel o kontrast dvou energií, mužské a ženské.



Jednička se podle ní přiřazuje spíš k mužskému elementu, protože znamená údernost, razantnost, mnohdy vysoký egocentrismus. Naproti tomu dvojka jako ženský element je citová a schopna přijímat. Jedná se tak o setkání mužského a ženského principu.



Podle numeroložky Elišky Landovské je dnešek vhodný k tomu si odpočinout a zastavit se. Čas však nechceme trávit sami, ale v kruhu svých blízkých. "Dvě dvojky v datu značí, že lidé nechtějí být sami a potřebují být s někým dalším,“ řekla TN.cz Landovská.



Lidé by prý proto měli zůstat doma a přečíst si dobrou knihu, nebo posedět v kruhu rodiny. Podstatné je zaměřit se především na to, co nám dělá radost a těší nás.



Landovská zároveň upozornila na součet všech čísel v datu, který tvoří šestku. Jde podle ní o velmi kreativní číslo. Dnešní den je proto také vhodný pro všechny, kteří chtějí něco vytvářet. "Lidé si tak mohou doma něco dobrého uvařit, nebo upéct," dodala.