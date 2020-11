Magické datum 11. 11. 2020: Večer je zásadní klid, ovlivní vaši budoucnost

Celkově by měla středa podle Lippertové Suchardové probíhat v poklidu a míru. Ten klid ale v odpoledních hodinách začaly narušovat věci, které se nám mohou zdát špatné. "Kolem 18. hodiny se to ale změní. Vyvine se to k lepšímu a zjistíme, že ty věci, které působily špatně, nám mohou prospět," vysvětluje numeroložka.

V době mezi 16:30 a 18:00 bychom si také měli dát pozor při cestování dopravním prostředkem - ať už řídíme auto, jedeme na kole či sedíme v metru. V rozmezí těchto hodin je vyšší riziko nehody.

"Od 18:00 do 19:30 je pak pro tento den důležitá komunikace. Měli bychom si promluvit s dětmi, rodiči či jinými blízkými lidmi o tom, co si přejeme, co jsme zažili," radí numeroložka. Od 19:30 do 21:00 nastává doba, pro kterou je zásadní klid a pohoda.

"Je potřeba úplný útlum. Dojíst večeři, napustit si vanu, zapálit krb a sledovat oheň, relaxovat a nic nedělat. Hlavně neřešit žádné problémy, finance či práci, to by byl v tomto dni průšvih," varuje Lippertová Suchardová.

Vhodný je v rozmezí těchto hodin i fyzický kontakt, ale jemný a příjemný. Doporučuje se například mazlení s partnerem nebo domácím mazlíčkem.

Od 21. hodiny může energie vzrůst, v tu chvíli nastává ideální doba pro zapojení mozku a plánování. Vhodné je přemýšlet nad časem a penězi - plánovat, co si koupíme, co budeme dělat. Energii můžeme investovat i do pracovních záležitostí.

Magické datum významně ovlivní i naši budoucnost. Lippertová Suchardová ale zdůrazňuje, že se jedná o niterní záležitost. Je zásadní, jaké psychické rozpoložení nás tento den doprovází.

"Buď se člověk cítí příjemně a je spokojený sám se sebou a může být v budoucnu ještě úspěšnější, anebo se cítí pod psa (unavený, zneužívaný, psychicky nestabilní), a tím pádem zaseje i takové semínko do budoucnosti. Budou tam pak ztráty," upřesňuje numeroložka.

"Je to docela silný den," dodává a vysvětluje, že je magické datum navázáno na vzduch a kyslík - tedy obrazně. "Buď se ten den člověk může pořádně nadechnout, anebo ne a pak bude dál lapat po dechu," prozradila.