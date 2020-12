Magické datum 20. 12. 2020: Pocity nejistoty zažeňte relaxem při sportu

V neděli budeme mít potřebu se izolovat a přemýšlet, anebo díky ztrátě, nefunkčnosti či nepříjemnému prožitku budeme nuceni se zastavit a spekulovat nad smyslem, zárukami, jistotami, spolehlivostí, pravdivostí a spravedlností. Každý z nás stojí na křižovatce a musíme se rozhodnout buď v jedné, nebo ve vícero sférách. Někdo řeší práci, jiný vztah, někdo jiný zdraví a někteří řeší vše.

Jakákoliv terapie skrze tělo, aromakoupel, sport i fyzická práce, vás uklidní, srovná a znovu postaví na nohy. Silnějšího účinku dosáhnete více odpoledne než dopoledne. Večer je spíše meditační, klidný, doplněný lehkým jídlem a dobře vyvětranou místností. Budete tak mít dostatek energie na příští dny, ve kterých si budete často připadat jako na houpačce.

Práce

V malé míře se u každého z nás pohnou ledy, ale ve společnosti, firmách, politice a úřadech se bude prohánět ledoborec. Je čas na změny, které však nemusí být po chuti menším a slabším. Nezbývá, než je na nějakou dobu přijmout. Rozšiřující se horizonty sice nabízí více šancí i možností, vyplatí se však jistá opatrnost ohledně dalšího vývoje věcí.

Peníze

Budete-li mít možnost investovat do nemovitosti, pak neotálejte s jejím pořízením. Jiné větší výdaje zvažte. I kdyby vás zlobilo auto, buď ho opravte, nebo odstavte, ale nekupujte zatím nové (bylo by totiž často v servisu). Také domácí spotřebiče budou hlásit své opotřebení a novinky z elektroniky vás budou ujišťovat, že jsou nejlepší a že je potřebujete. Opravdu to tak je?

Vztahy

Představu o lásce, ideálních a čistých vztazích vám může narušit konfrontace s někým blízkým. Můžete se setkat se starým známým anebo s někým, s kým jste dříve sdíleli vzájemné sympatie. Pak uznáte, že některé vztahy pro vás již nejsou žádoucí. Podílíte-li se s někým nějakým způsobem na budoucnosti, pak se vaše city ještě více prohloubí a vazba se stává silnější a propojenější.

Zdraví

Vyhýbejte se stereotypní tělesné námaze a hlučným místům. Úklid domácnosti redukujte na minimum, nebude vás bavit a se vzrůstající naštvaností byste byli zvlášť nepříjemní, ale i nešikovní a byli byste blíž bolestivému úrazu. Změní-li se vám nálada nebo začnete cítit únavu, uvědomte si, jak stojíte, sedíte a dýcháte. Narovnejte se, vše se rázem zlepší.