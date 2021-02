Magické datum 21. 2. 2021: Ráno raději nic nedělejte, hrozí vám úraz!

Podle numerologie je 21. únor vyšším levelem 12. února. Tudíž pokud se vám něco významného podařilo před devíti dny, budete mít nyní vydatnou pozitivní odezvu a budete se dále posouvat. Jestli vám ale přišla do cesty překážka či neporozumění, můžete se od tohoto momentu odpíchnout a najít jiné možnosti.

Podle numeroložky Lenky Lippertové Suchardové byste měli dnes dopoledne vykonávat vše s rozmyslem. "Na nic, na sebe ani nikoho dalšího netlačte. Pokud můžete, zůstaňte v tichosti déle v posteli a jen sledujte okolní situace i tok myšlenek," radí numeroložka.

"Odložte všechny činnosti, které nemusíte dělat ráno. Mohli byste si zbytečně přivodit úraz," varuje Lippertová Suchardová. Vše byste měli začít dělat až v 10:30. To už budete prakticky vědět, na co se má smysl vrhnout a co je důležité.

Po obědě dlouho neodpočívejte, propásli byste totiž možnost načerpání energie, což se povede podle numeroložky jen venku. "Tato energie vás obdaří základní životaschopností a probudí vitalitu," říká numeroložka. Budete tak moci v následujících dnech plně fungovat a vždy si umět najít pevný záchytný bod, i kdyby byl vnější svět jakkoli chaotický.





Večer na vás podle numeroložky mají velký vliv slova, formulace vět a jejich informace. Můžete si tedy povídat, dopisovat, číst knihu anebo se dívat na zajímavý film či dokument. Díky tomu si možná uvědomíte, co vás dělá šťastnými, kdo jsou vaši přátelé a naopak.

Tímto se připravíte na pondělí 22. 2. 2021. Vesmírná seznamka má totiž napilno. "Setkají se ti lidé, kteří mají naplnit společný osud, dokončit dílo, a to i proto, že se přinejmenším znají z dávných časů," prozrazuje numeroložka, tak buďte na pozoru!

Proto radí, abyste se nemračili a neremcali, pokud se s někým třeba srazíte ve dveřích. Protože vůbec netušíte, jaké by to mohlo mít pokračování. "Snažte se být diplomatičtí, ohleduplní, tolerantní, laskaví a jemní," radí Lippertová Suchardová.