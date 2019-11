Mají kuřáci platit vyšší zdravotní pojištění? Čtenáři TN.cz mají jasno

Více než tři tisíce hlasů v anketě a skoro tisíc komentářů u článku na facebooku - je evidentní, že to, že by milovníci cigaret či doutníků měli při placení pojistného sáhnout hlouběji do kapes, nenechává Čechy chladnými.

Jejich odezva ovšem není právě pozitivní - jasně to ilustrují výsledky ankety TN.cz. V té od čtvrtečního večera do sobotního brzkého odpoledne hlasovalo více než 3200 lidí.

Anketa Měli by kuřáci mít vyšší zdravotní pojištění? Ano 32 1120 hlasů Ne 67 2333 hlasů Nevím/Je mi to jedno 1 49 hlasů Hlasovalo 3502 lidí.

A návrh se líbí přibližně jen třetině z nich, dvě třetiny s ním nesouhlasí. Jen necelé padesátce respondentů je téma lhostejné a nemají na něj názor.

"Kdyby nebylo kuřáků, tak by jim to státní kasu pěkně zkrouhlo. Kouřím přes čtyřicet let a k doktorovi chodím pouze na povinné preventivní prohlídky. U zubaře platím všechno keš, tak kde jsou dopr... moje odevzdané prachy na zdravotním?" rozčiluje se Renata Začalová.

"A co přestat vyrábět cigára a alkohol? Stát a pojišťovny ušetří na zdravotnictví, ale nebudou mít příjmy z výroby. A že ty jsou opravdu dostatečně velké, aby z toho ty nemocné mohly zaplatit," přizvukuje Jana Richterová.

"Blbost.. Nekouřím, ale toto nechápu.To by se mohlo vztahovat na alkoholiky, drogově závislé, obézní atd.Hnus, už neví, jak by z lidí tahali peníze," shazuje myšlenku Šárka Holečková.

Zastánci nápadu jsou ve výrazné menšině.

"Mám sousedku která celý život kouří, nemůže dýchat, tahá doma za sebou hadičky na dýchání, léky bere, i přes zákaz kouří, tak takovym lidem bych nechala ty léky platit," popisuje Jana Hammerová.

"Klidně ať se zdraží alkohol i cigarety. Klidně ať se jim zdraží pojistné, nebo ať si zdravotní péči hradí ze svého, nebo aspoň částečně, zejména u chorob z kouření. To by je mohlo více motivovat k odvykání kouření. Nevím, proč by na ně ale měli doplácet nekuřáci," má jasno Vladimír.

Připomeňte si čtvrteční reportáž: