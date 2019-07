Mají nás chránit a koukají po holkách! Lidé kritizují plavčíky

Plavčíci nedávají u vody pozor, koukají po holkách, a když se někdo topí, tak se to dozví až od lidí, tvrdí po případech z posledních dní návštěvníci koupališť. Provozovatelé je ale brání. Návštěvníci se mnohdy chovají neukázněně a plavčík nemůže mít oči všude. Sehnat plavčíky je navíc stále větší problém.

Nečinnost plavčíků i nezájem dalších návštěvníků koupaliště Lhotka v Praze rozčílily mladou ženu, která se snažila v pondělí zachránit tonoucího seniora. Muž se ve vodě topil několik minut, kolem plavali další návštěvníci, kteří si jej nevšímali. Nevšimli si jej ani plavčíci.

"Byli tam dva, jednomu staršímu bylo asi kolem 50 let, druhému zhruba mezi 30 a 40 lety. Upozornili je až návštěvníci. Jeden ho pak začal velmi pomalu vytahovat. Když ho vytáhli ven, tak volali pomoc, nikdo nevolal záchranku, to až můj přítel," řekla pro TN.cz svědkyně utonutí.

Muže se snažili resuscitovat čtvrt hodiny, v oživování pokračovali následně i přivolaní záchranáři a policisté, kteří byli na místě první a pokusili se muže oživit defibrilátorem. Dvaasedmdesátiletý senior ale na místě zemřel.

Provozovatel koupaliště se na dotaz TV Nova odmítl v úterý k případu s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat.

Pod palbu kritiky se v uplynulých dnech dostali i plavčíci ve Vodním areálu Ostrava-Jih, kde se ve čtvrtek topila šestiletá dívka. Holčičky, která ležela u dna, si všimli jiní návštěvníci a vytáhli ji. Plavčíci jí poskytli první pomoc, lidé na sociálních sítích je ale kritizují, že nedělají dobře svoji práci, uvedl web iDNES.cz.

"Jejich práce? Koukání po holkách a do telefonu. Chodí, jak kdyby byli mistři světa, namyšlení mladí frajírci, kteří se opalují na lehátkách a baví se s ostatníma plavčíkama. Občas udělají kolečko kolem koupaliště ve stylu, že jdou dva až tři, kecají a vůbec se do vody nedívají," citoval iDNES jednu z návštěvnic koupaliště.

Provozovatel koupaliště upozornil, že plavčíci nemohou mít oči všude a poukázal na výbornou první pomoc, kterou dívce poskytli. Po vytažení z vody byla v bezvědomí a nedýchala, plavčíci ji ale záchranářům předávali při vědomí. Dívka byla ve vážném stavu převezena do nemocnice, v neděli ji ale už propustili do domácí péče.

Podle podmínek ministerstva školství musí absolventi kurzu plavčík uplavat 200 metrů za 4 minuty a 15 vteřin. Musí ukázat, že zvládnou do minuty a 40 vteřin vytáhnout z vody tonoucího, že umí používat záchranářské pomůcky a první pomoc. Kurz vyjde přibližně na 3 – 3,5 tisíce korun.

Provozovatelé koupališť mají v posledních letech potíže plavčíky sehnat. Studenty, kteří plavčíky dělali během prázdnin dříve, jim přetahují jiní zaměstnavatelé, kteří nabízejí výhodnější podmínky, než je 15 – 22 tisíc, které si coby plavčíci vydělají. Mnozí zaměstnavatelé tak nabízejí, že zájemcům kurz zaplatí.

Na dohled nad malými bazény do 100 m2 a hloubky 1,6 m stačí pracovník, který má pouze záchranářské minimum. U větších koupališť si podle normy pro bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků mohou provozovatelé vybrat, jestli jej zabezpečí v závislosti na počtu návštěvníků, nebo podle celkové vodní plochy. U koupališť do hloubky 2,5 metru by ale vždy měl být u vody alespoň jeden proškolený plavčík, u těch s hloubkou nad 2,5 metru pak "mistr plavčík". Počet plavčíků, kteří mají koupaliště hlídat, se pak zvyšuje v závislosti na rozloze, nebo počtu návštěvníků v areálu.