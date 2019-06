Mají platit potřetí? Správce chce po klientech H-Systemu 22 milionů

Už téměř rok žijí bývalí klienti H-Systemu v nejistotě, co s nimi bude dál. Poté, co soud vloni rozhodl, že se mají ze svých domů vystěhovat, přišla další rána. Správce konkurzní podstaty požaduje po 60 rodinách, aby mu dohromady zaplatili 22 milionů korun za nájem. Ale nikdo z nich na to prý nemá. Byty, ve kterých žijí, zaplatili někteří už dvakrát. Za celé tři roky navíc prý k uhrazení nájmu nedostali žádnou výzvu.

Uplynul už téměř rok od doby, kdy Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch insolvenčního správce a bývalým klientům H-Systemu nařídil vyklidit osm bytových domů, ve kterých žije celkem 60 rodin. Od té doby jsou obyvatelé Horoměřic ve velké nejistotě. Teď navíc přišla další velká rána.

"Pan konkurzní správce nám poslal předžalobní výzvu, kde nás vyzývá, abychom zaplatili 22 milionů korun za nájem za poslední tři roky, což je částka která je absolutně mimo jakýkoliv dosah těch rodin, které tam bydlí," řekl pro TV Nova zástupce poškozených Martin Junek.

Po každé z rodin tak požaduje zaplatit nájem v hodnotě 360 tisíc korun. Ve většině případů se ale jedná o důchodce, kteří nemají nejmenší představu, kde by tolik peněz sehnali.

"Za co po nás chce nájem? Za to, že to tady byla ruina, že to tady byla vlastně stavba a my jsme to dostavěli?" ptá se jeden z nájemníků Richard Stadler.

"Je to velmi stresující situace a já už opravdu s napětím čekám, jak dopadne alespoň to vyjádření Ústavního soudu, které mělo být v řádech měsíců a už to bude pomalu rok," dodala další z obyvatel domků po H-Systemu Hana Kindlová.

"Mně připadá, že to je zase jenom snaha o to zlikvidovat ty lidi, zkrátit jim životy, protože oni nám tam někteří ti starší prostě umírají věkem, ale jsem naprosto přesvědčený, že ten jejich věk se zkrátil díky konkurznímu správci," myslí si zástupce poškozených Junek.

Konkurzní správce si ale dál trvá na svém. A to prý především kvůli rozhodnutí Nejvyššího soudu. "Už 20 let bydlí v domech, o kterých 20 let vědí, že jsou v konkurzní podstatě, čili jako jediný s nimi má právo nakládat správce," tvrdí Josef Monsport.

"Škoda, že nemůžeme dávat nějakou tu žalobu na poškození zdraví na něj," mrzí Marii Stadlerovou.

Pokud bývalí klienti H-Systemu nájem neuhradí, bude prý konkurzní správce trvat na podání žaloby.