Mají se děti vrátit zpátky do školních lavic? Čtenáři TN.cz mají jasno!

V Česku se aktuálně šíří britská mutace koronaviru, přičemž hlavním tématem posledních dní je návrat dětí do škol. Ten byl původně naplánován na 1. března. Premiér Andrej Babiš (ANO) však ve středu na tiskové konferenci řekl, že to za současné situace není možné. Co si přejí čtenáři TN.cz?