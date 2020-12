Majitel obchodu chtěl po inspektorce test na covid-19. Ta to odmítla!

Majitel samoobsluhy Zdislav Zítek chtěl mít jistotu, že se jeho zaměstnanci nenakazí covidem-19. Inspektorka mu ale negativní test ukázat odmítla, protože ho ani neměla. Prý to není potřeba.

"Prošel jsem si tím já i celá moje rodina. Švagr skoro tři měsíce leží ve špitále, kde se rozhodovalo, jestli přežije. Já mám strach," řekl pan Zítek televizi Nova.

"Mě už se klepe hlas, mě se klepou ruce. Prostě z toho parchanta mám strach. Paní zřejmě přijela hromadnou dopravou. A tam nevíte, s kým pojedete," posteskl si.

Inspektorka Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v jeho obchodě sepsala protokol o tom, že jí bylo znemožněno provést kontrolu. "Nezlobte se, nebudu vám nic sdělovat," odmítla se k incidentu vyjádřit.

Podle potravinářské inspekce se kontroloři negativním testem na covid-19 prokazovat nemusejí, na rozdíl třeba od sportovců či návštěv domovů pro seniory.

"Inspektoři takovým potvrzením disponovat nemusí. Incident považujeme za zbytečný a politováníhodný," prohlásil mluvčí SZPI Marek Bartík.

"Zaznělo od ní, že jsem si to teda pěkně zavařil. Já mám být za to, že požaduji něco ze strachu o moje zdraví a zdraví mých zaměstnanců, ještě postižen? Je to přece lidské domluvit se. A když zazněla tato slova, tak se to ve mě šprajclo," pokračoval pan Zítek.

"Může dojít k opakované kontrole," dodal Bartík. K tomu, zda inspekce zvažuje pana Zítka pokutovat, se vyjádřit nechtěl.

V případě udělení pokuty právníci radí se v rámci správního řízení odvolat a nebát se jít třeba i k soudu.

"Každý člověk se má právo bát. Za téhle situace k tomu důvod jistě je a je to otázkou vnímání každého z nás. Tím by se jistě i ten soud zabýval. Jeho šance na to, aby se ubránil pokutě, jsou vysoké. V současné době je důvodné bát se o zdraví. Měl by velmi reálnou naději na úspěch," domnívá se advokát Michal Tandler.

"V dnešní době by i kontrolní orgány neměly obavy občanů z nákazy podceňovat nebo bagatelizovat. My také chodíme na kontroly, ale jsme vybaveni jednorázovými obleky a respirátory nejvyšší třídy!"

Za jiné situace by prý majitel obchodu proti kontrole nebyl. "Nemám problém s tím, aby se ta kontrola zahájila," řekl.

Inspektoři používají při kontrolách respirátory třídy FFP2, rukavice, pláště a dezinfekci. Cestovat veřejnou dopravou podle zákona mohou.