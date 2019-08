Majitel pitval uhynulého krokodýla. Co měl v žaludku, ho šokovalo

Zvíře zamřelo po souboji s dalším velkým krokodýlem v červenci na krokodýlí farmě Koorana v australském státě Queensland. Střeva zvířete obsahovala mimo destiček i kameny a nástroje na drcení jídla.

"Netradiční věci se v žaludcích krokodýlů objevovaly prakticky vždy. Ale najít tam ocelové destičky? To by nás nikdy nenapadlo," řekl majitel farmy John Lever. John si není jistý, zda patří zvířeti, nebo člověku. Zatím se mu podařilo zjistit, že byly vyrobeny ve Švýcarsku.

"Je velmi pravděpodobné, že je měl v žaludku několik desítek let, 30 až 40," domnívá se Lever. Identifikační číslo destiček už je v důsledku žaludeční aktivity nečitelné."Mám úplně stejné, klidně mohly patřit člověku," napsal jeden z diskutujících k fotografii destiček na facebooku.



Krokodýla jménem M.J., který se dožil přibližně 70 let, měl na své farmě šest let. Koupil ho z nedaleké farmy, kam ho přinesli po odchytu v divočině. John si myslí, že destičky patřili člověku. "Pokud bychom mohli pomoci objasnit případ zmizelého člověka, budeme za to moc rádi. Pozůstalým by se jistě ulevilo," dodal