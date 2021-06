Další rána pro majitele zničených domů. Demolice psychicky nezvládají

Panu Václavu Hlaváčovi jakoby bagry trhaly na kusy celý jeho život. Demolici svého domu sledoval se slzami v očích. V domě bydlel 40 let. "Co jsem 40 let budoval, tak je za pár minut kaput," popsal zdrcený majitel bouraného domu.

Jen o pár kroků dál se přitom stroje zakously i do sousedního domu. Ještě před pár dny to byl přízemní rodinný domek s půdou. Majitelé domu se na demolici nepřišli podívat. Podle sousedů jsou na tom psychicky velmi špatně.

Demolice domů probíhá postupně a suť z nich okamžitě odváží nákladní auta. "Je to smutné, když člověk vidí, že někdo přišel v podstatě o celý život," popsal jeden z dobrovolníků Adam Pavelčík.

Trvá jen pár hodin a na místě obou domů není prakticky nic. Podobný pohled čeká v příštích dnech i více než 50 mikulčických sousedů pana Hlaváče.

Někteří z obyvatel ale odmítají své domovy opustit jen na jedinou noc. "Děda to tu neopustí, má tady kočičku kamarádku, takže mu tady postavíme stan a bude tu ve stanu," řekla snacha jednoho z majitelů zničených domů.

Zdrceným majitelům pomáhá i obec. "Máme metodiku a s lidmi to probíráme. Samozřejmě musí dát souhlas, že s tou demolicí souhlasí," řekl místostarosta Mikulčic Jan Vlašic (Nez.).

Celkem by ve všech zasažených obcích mělo jít k zemi 115 domů. Ani to však ještě není konečné číslo.