Majitelé iPhonů, pozor! Mohli byste na Google vysoudit desetitisíce

Kampaň Google You Owe Us vedená ve Velké Británii Richardem Lloydem, bývalým šéfem spotřebitelské organizace Which?, je motivací nejen pro uživatele iPhonu, aby si od velkých společností nenechávali vše líbit a bránili si své soukromí. Mezi lety 2011 až 2012 se zjistilo, že Google shromažďoval údaje několika milionů vlastníků iPhonu, přestože k tomu nedali souhlas.

K odcizení docházelo při používání prohlížeče Safari. Podle Lloyda Google záměrně nerespektoval smluvní podmínky a obcházel rozhodnutí uživatelů, že nechtějí poskytovat přístup ke svým údajům. Poškozených má být přes čtyři miliony. V hromadné žalobě nyní pro všechny Lloyd žádá oškodnění ve výši tří miliardy liber.

Každý by tak od společnosti Google dostal 750 liber, v přepočtu na české koruny okolo 22 tisíc. Vrchní soud případ zamítl, protože je podle něj těžké určit, kolika lidí se toto porušení přesně týká a jaká jim vznikla škoda. Odvolací soud ale později rozhodl, že se jedná o vhodný způsob, jak se domoci hromadného odškodnění. Proti tomu se Google odvolal a případ skončil u Nejvyššího soudu.

Lloyd doufá, že by díky tomuto případu mohl vzniknout precedens, který by vedl ke spravedlivému odškodňování za zneužívání osobních údajů, které v tuto dobu v zemi v podstatě neexistuje. Inspiraci by si z něj pak mohly vzít i další země. I čeští uživatelé mobilních telefonů, internetových prohlížečů a sociálních sítí dnes a denně čelí hrozbě zneužívání údajů.

"Jde o to zajistit milionům uživatelů šanci domáhat se spravedlnosti, pokud jsou jejich práva zneužívána globálními technologickými giganty," cituje BBC Lloyda.

Zatím je to však stále běh na dlouhou trať. Nejvyšší soud bude nejprve rozhodovat o tom, zda vůbec může žaloba proti Googlu pokračovat a zda může Lloyd jednat jménem poškozených. Může trvat ještě rok, než lidé dostanou odškodnění, pokud soud rozhodne v jejich prospěch.

"Tato obvinění se vztahují k událostem, které se odehrály před deseti lety a kterými jsme se v té době zabývali. Čekáme, až se případ dostane k soudu," vyjádřil se k žalobě mluvčí společnosti Google.

Česku se tato kauza vyhnula, jedná se pouze o obyvatele Velké Británie. Pokud jste ale v letech 2011 až 2012 pobývali v Anglii a Walesu a vlastnili iPhone, může se to týkat i vás. Tím pádem byste měli nárok na odškodnění také. Potenciálně poškození uživatelé se mohou informovat na webu kampaně Google We Owe US, kde je možné vyplnit i dotazník a zjistit, zda splňujete kritéria pro případné odškodnění.