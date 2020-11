Majitelé psů vzali salony útokem. Některé mají narváno do konce roku

Psí salony teď takřka praskají ve švech. "Hned, jak vláda rozhodla, nelenili jsme a objednali pejska na stříhání," svěřili se majitelé v anketě televize Nova.

"První SMSka mi přišla ve třičtvrtě na dvanáct. Brala jsem telefon a už jsem slyšela, že volá další," popsala situaci po vyhlášení rozvolnění opatření Martina Pučelíková ze psího salonu Darling.

Psí salony kvůli obrovskému zájmu prodlužují své otevírací hodiny a plánují pracovat i o víkendech. "Mám objednáno do konce roku," říká majitelka psího salonu Jenny Martina Lidická.

Páníčci, když vidí, že jejich psi vypadají opět k světu, chtějí prý stejnou péči. "Oslovili mě spíš chlapi, takže jsem se jich ze srandy ptala, jestli chtějí střih na jorkšíra nebo pudla," směje se Renáta Říhová, která stříhá pejsky v Praze.

Kadeřnictví totiž musejí mít zavřeno. Provozovatelé jsou přitom schopni dodržovat přísná hygienická opatření. "Tady jsme na to připravení. Máme desinfekce, můžeme pracovat v rouškách, klidně i se štíty," říká Petra Valentová z kadeřnictví Dlouhovláska.

Ve čtvrtek se kvůli tomuto paradoxu opřeli do ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) i poslanci. Ten má ale jasno. "Je to pochopitelné, protože pes není člověk. Do jisté míry psí salony zajišťují i péči zdravotní pro ta zvířata," prohlásil Blatný.

Řekl také, že kdyby se otevřela kadeřnictví, další podobné provozovny by žádaly to samé.