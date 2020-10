Majitelé restaurací obcházejí vládní opatření. Vznikají hodinové hotely

Stačí se jen zaregistrovat jako hotelový host a můžete se najíst přímo v restauraci třeba v penzionu ve Žďáře nad Sázavou. Co na tom, že jste ubytovaní jen na pár hodin.

Denně jen sem stejným způsobem přijde na jídlo průměrně asi desítka hostů. Jako dvouhodinový hotelový host musíte k obědu připlatit 25 korun ubytovací poplatek.

Majitelé tak prý hledají v této pro ně těžké době nové cesty k zákazníkům. Hygienici z toho nadšení nejsou.

"Nelíbí se mi to. Jednak je to snaha obejít nějakým způsobem nařízení. Navíc to naplňuje požadavky legislativní , že si to opatření nikdo nedomýšlel že bude tímhle způsobem ho možné obejít,“ uvedl hlavní hygienik KHS Jiří Kos.

"Nejsme jediní. Já vím minimálně o dalších čtyřech. Není co by jsme porušovali. My si to můžeme prodávat na jak dlouho chceme, a za kolik chceme,“ brání se majitel penzionu Martin Dvořák.



Podle majitele penzionu jen málokterý z hostů využije i hotelový pokoj na který má v rámci krátkodobého ubytování nárok.