Mýto v Praze. Majitelé starších aut si možná připlatí

Za vjezd do centra Prahy by majitelé starších aut měli platit. Takové opatření připravuje magistrát hlavního města. Praze by to prý vylepšilo nejen vzduch ale i městskou pokladnu.

Za znečištění ovzduší v hlavním městě mohou z osmdesáti procent auta, a to hlavně ta stará. Zdarma do centra by se tak měli dostat majitelé elektromobilů. Naopak majitelé starších aut si za vjezd připlatí.

V první fázi by měl být zpoplatněn vjezd do památkových zón Prahy, například do Prahy 1 či části Prahy 2. Postupně by se zóny mohly rozšiřovat.

"Ze zkušenosti ze zahraničí vidíme, ať už je to Londýn nebo Miláno, že prvotní obavy, které byly ze zavedení takovýchto ekologických mýt v centru města, tak se poté, co se to osvědčilo, tak ta zóna je více zvětšována," uvedl Petr Hlubuček (STAN).

Lidé se zpoplatněním vjezdu pro starší automobily do centra města velký problém nemají. Za vjezd do centra Prahy by majitelé starších aut mohli poprvé zaplatit už v roce 2026.