Majský se na Slovensko nevrátí. Soud mu vyhověl, trest si odpyká v Česku

Pražský městský soud ve středu rozhodl o tom, jestli bude slovenský podnikatel Jozef Majský vydán na Slovensko. Tam dostal devítiletý trest za finanční podvody z devadesátých let i za to, že přispěl ke krachu české automobilky Liaz. Soud Majskému vyhověl a podnikatel si zbytek testu odsedí v Česku. Rozsudek zatím není pravomocný.

Jednání u Městského soudu v Praze začalo chvíli po jedenácté hodině a Jozef Majský byl do jednací síně opět doprovázen ozbrojenou vězeňskou stráží. Návrh na vydání podnikatele na Slovensko podal státní zástupce. Ten se však nakonec u soudu připojil k návrhu Majského na odpykání si zbytku trestu v Česku.

Na konci července se slovenský soud v jeho nepřítomnosti rozhodl poslat Majského na devět let do vězení. Po neuvěřitelných 18 letech by se poškození mohli konečně dočkat spravedlnosti.

Proces se komplikoval kvůli různým nemocem Majského, na Slovensku mu dokonce říkali chodící encyklopedie nemocí. Tvrdil o sobě, že trpí depresemi, demencí a rakovinou močového měchýře. Po celou dobu byl navíc na útěku.

Na začátku srpna ho ale vypátrali čeští policisté v pražské psychiatrické nemocnici. O několik dní později ho soud poslal do vazby. Ještě na přelomu tisíciletí patřilo Jozefovi Majskému padesát českých a slovenských podniků s téměř deseti tisíci zaměstnanci. V devadesátých letech měl od zhruba 170 tisíc klientů vylákat přes padesát miliard korun.

Majský u soudu usiloval také o propuštění, to však bylo zamítnuto. Důvodem byla obava, aby se podnikatel znovu nesnažil vyhýbat spravedlnosti.