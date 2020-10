Malá Eliška se narodila zdravá, zákeřný nádor jí ale začal ničit zrak

Eliška se narodila jako zdravé dítě, jenže všechno se změnilo poté, co oslavila první narozeniny. Do života jí vstoupil zákeřný retinoblastom, tedy nádor sítnice. "Eliška jednoho dne začala šilhat, říkali jsme si, že s tím očičkem není něco v pořádku. Pokračovalo to tak, že když jsem Elišku přebalovala a zasvítilo jí světlo do očička, tak tam byla vidět taková kulička," popsala Eliščina maminka Kristýna Dušková.



Usměvavé holčičce se změnil celý svět. Prodělala několik chemoterapií a spoustu času tráví s maminkou v nemocnici. Doma na ni přitom čeká starší bráška Tomášek. Ten si prý nepřeje nic jiného, než aby se mu Eliška zase vrátila.



Eliška nemocným okem rozezná jen světlo a tmu, jinak na něj vůbec nevidí. I v případě úspěšné léčby to tak zřejmě už zůstane. "Mohlo by jí zůstat očičko, když se to vyléčí. Kdyby se nám léčba nepodařila, tak by muselo následovat vyjmutí oka a dala by se protézka," řekla maminka.



Péče o nemocnou holčičku vyžaduje pravidelnost. Každé tři týdny malá Eliška v nemocnici podstupuje terapii laserem a do oka jí maminka kape speciální léky. S léčbou pomáhají Dobří andělé.



"Chtěla bych tímto poděkovat Dobrým andělům, že nám pomáhají pokrýt naši finanční situaci, bez nich bychom to vůbec nezvládli," poděkovala maminka Kristýna.



Pomoci rodinám v těžké životní situaci můžete i vy. Staňte se dobrým andělem. Stačí se pouze zaregistrovat na internetových stránkách www.dobryandel.cz. Příspěvky vás, Dobrých andělů, nadace rodinám rozesílá do posledního haléře.