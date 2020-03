Maláčová plánuje úlevy pro OSVČ, chce jim odpustit některé platby

Zaměstnanci, kteří se ocitli bez práce, mají nárok alespoň na nemocenskou nebo 60 % platu. O poznání větší finanční tíseň ale pociťují osoby samostatně výdělečně činné, které museli zastavit své podnikání. Pro ně vláda v tuto chvíli pomoc nemá, vymýšlí ale, jak jim ulevit do budoucna.

Vláda pro podnikatele plánuje bezúročné půjčky i různé úlevy, vše je ale teprve předmětem jednání. Na živnostníky myslí i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které představilo další způsob, jak by se podnikatelé mohli dostat z krize, do které je nyní uvrhlo nucené pozastavení činnosti.

"V pátek byl do mezirezortního připomínkového řízení odeslán návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. Opatření se dotkne přibližně 600 000 osob a v případě schválení by mělo být účinné již od března,” sdělilo ministerstvo na svých webových stránkách.

“OSVČ jsou v tuto chvíli jednou z nejvíce ohrožených skupin pracujících, protože často nemohou vůbec pracovat a současně nemají nárok na náhradu mzdy jako zaměstnanci. Jako vláda se musíme postarat především o to, aby se lidé neocitli v existenčních problémech. To se týká zaměstnanců i OSVČ. Nikdo si tuhle situaci nevybral, všichni jsme na jedné lodi,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Na podnikatele těžce dopadá zejména propad tržeb, který se projevil téměř okamžitě po zavedení uvedených opatření, a to i u OSVČ, které přímý zákaz činnosti nemají. Propad tržeb a tím i zisku OSVČ by se návazně projevil i ve výši jejich důchodu, neboť budou dosahovat nižších vyměřovacích základů. MPSV proto zákonem navrhuje prominutí plateb na povinné důchodové pojištění až na 6 měsíců, konkrétně v období mezi březnem až srpnem 2020 včetně.

“Cílem snížení odvodového zatížení OSVČ je umožnit jim překonat toto kritické období při udržení podnikání a v plném rozsahu zachovat jejich schopnost pokračovat v něm i po skončení současných omezení,” zdůvodňuje ministerstvo. Chce předejít tomu, aby po skončení nouzového stavu podnikatelé nemuseli uzavírat své restaurace, kosmetické salony, pensiony nebo drobné obchody, které mají nyní nuceně přerušený provoz.

“Návrh ministryně je správný,” domnívá se Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund. “Státní rozpočet tím ovšem přijde o zhruba osmnáct miliard korun. Dále se tedy prohloubí schodek za letošní rok, který už tak bude nejvyšší v dějinách České republiky. Opravdu realistické je nyní předpokládat, že schodek se bude pohybovat kolem 250 miliard, v pesimistickém scénáři ovšem může převýšit i 300 miliard korun,” dodává odborník.

Zákon bude parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze pravděpodobně projednán již v úterý 24. 3. 2020. Pokud již živnostníci odvody za období na březen zaplatili, o peníze nepřijdou, automaticky se jim převedou jako předplacená platba na měsíc září.

Vláda vymýšlí, jak pomoci OSVČ. Měli by například dostávat ošetřovné jako ostatní rodiče, dosud na něj měli nárok jen zaměstnanci: