Maláčová: Otevření škol pro další děti je priorita. Mohly by se vrátit 1. května

S prezidentem Milošem Zemanem se ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na schůzce shodla, že současnou prioritou je návrat dalších dětí do škol. Usilovat bude o to, aby se do škol a školek vrátily k 1. květnu, pokud to epidemická situace dovolí.

Probrat by to měla vláda v pondělí. Důležité je podle ní nejen umožnit návrat do škol co nejvíce dětem, zejména těm nejmenším, ale také zrušit rotační výuku.

"Diskutovali jsme také o důchodové reformě. Byla to dlouhá diskuze, velmi vášnivá. Na spoustě věcí jsme se shodli, na některých ne," řekla na tiskové konferenci po jednání v Lánech ministryně.

"Shodli jsme se na dřívejším odchodu do důchodu podle náročnosti práce a zavedení výchovného, tedy bonusu k důchodu pro ženy, které mají odpracováno a vychovaly jedno, dvě, tři a více dětí. Rozdíl mezi důchody žen a mužů je velký," uvedla Maláčová. Někteří členové expertního týmu prezidenta Zemana se na to podle ní příliš netvářili.

Ministryně zároveň prozradila, že program Antivirus bude chtít prodloužit do konce června. Na vládu ponese také návrh na prodloužení izolačky. "Izolačka funguje a je to jeden z důležitých nástrojů, jak se vrátit k normálnímu životu," vysvětluje. Ve hře je buď prodloužení do konce června, nebo do konce roku.

