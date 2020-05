Maláčová navrhne snížení platů politiků. Tolik by podle ní měli brát!

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) oznámila, že navrhne snížení platů politiků. Nově by neměly překročit pětinásobek minimální mzdy, maximálně by tak základní plat poslance a senátora činil okolo 70 tisíc korun měsíčně.

Sociální demokraté konkrétní podobu návrhu představí v nejbližších dnech. Jejich stanovisko představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na středeční tiskové konferenci před zahájením zasedání Poslanecké sněmovny. Požadavek snížení platů politiků zdůvodnila očekávaným hospodářským poklesem v souvislosti s koronavirovou krizí.

Dotklo by se to jak poslanců, tak i senátorů a ministrů. Aktuálně se platy politiků odvíjejí od průměrné mzdy v podnikatelské sféře, to by se však podle Maláčové mělo změnit. Odvozovat by se měly od minimální mzdy, která dle jejích slov nejlépe ukazuje, jaká je ekonomická situace v republice.

"Celá země si tady utahuje opasky a co my? Měli bychom začít sami u sebe, pracujícím, seniorům, nemocným a rodinám peníze brát nebudeme. Navrhneme proto výrazné snížení platu poslanců a senátorů v příštím roce," vysvětluje Maláčová.

Základní měsíční plat poslanců a senátorů letos činí 90 800 korun hrubého, což je o 8 a půl tisíce více než kolik pobírali v roce minulém. Podle Maláčové by měli dostávat maximálně pětinásobek minimální mzdy, která od ledna činí 14 600 korun hrubého, což je o 1 250 korun více než loni. Pětinásobek této částky je 73 tisíc korun.

Epidemie koronaviru výrazně zasáhla českou ekonomiku a ovlivnila i rozpočty ministerstev. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: