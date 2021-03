Maláčová navrhuje 100% ošetřovné. Zavřené školy ruinují rodinné finance

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navrhuje kvůli zavřeným školám zvýšení ošetřovného rodičům na 100 procent příjmu. A to s platností od 1. března.

Navýšení má zlepšit situaci pracujících rodin s dětmi, aby nemusely žádat o jiné sociální dávky. Podle Maláčové totiž příjem rodin kvůli pandemii znatelně propadl, řada rodičů je na ošetřovném kvůli zavřeným školám a školkám závislá a peníze jim prý nestačí na výdaje.

Státní kasu by navýšení ošetřovného vyšlo týdně na dalších 260 milionů korun. "Některé rodiny jsou od října na ošetřovném. Rodiče zastávají roli učitelů, jsou vyčerpaní psychicky, a ještě jsou na mizině. Musí hlídat své děti a už nemají úspory. Pokud nefungují školy, tak nesmíme dopady pandemie házet na rodiny," vysvětluje ministryně.

Nyní je ošetřovné ve výši 70 procent příjmu. Ministerstvo navrhuje vyplácet celý příjem rodičům, kteří zůstali doma s dětmi ve věku do 10 let. Kvůli uzavřeným školám nyní pobírá ošetřovné okolo 180 tisíc lidí. Za týden to státní rozpočet vyjde na 610 milionů korun.

Ministerstvo práce také plánuje pro ty rodiny, které na tom sice nejsou finančně špatně, ale nemohou si dovolit několik tisíc na ochranné pomůcky speciální příspěvek COVID MOP. Nově budou moci rodiny čerpat až 500 korun měsíčně na ochranné pomůcky, čtyřčlenná rodina až 2000 korun.