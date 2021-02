Maláčová trvá na příspěvku za karanténu, jedná o tom tripartita

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) stále prosazuje bonus pro lidi, kteří musejí zůstat v karanténě. Podle jejího návrhu by dostávali 250 korun za den jako náhradu mzdy. Minulý týden příspěvek na vládě neprošel, v pondělí o něm jedná tripartita. Přímý přenos z tiskové kofenrence nabídneme od 11 hodin na TN.cz.

Lidé, kteří musejí zůstat v karanténě, by měli dostávat 250 korun denně jako náhradu mzdy. Dohodáři a lidé s menším než polovičním úvazkem by brali půlku. Na postoji k návrhu z pera ministryně práce Jany Maláčové se vláda minulý týden neshodla, v pondělí o tom jedná tripartita.

Bonus by měl vyplácet zaměstnavatel a mohl by si ho odpočítat ze sociálních odvodů. Odboráři místo něj požadují zvýšení nemocenské pro všechny, dokud to bude situace vyžadovat.

Za první dva týdny nemoci nebo karantény vyplácí zaměstnavatel 60 procent průměrné mzdy. Podle odborníků se kvůli snížení příjmů lidé chodí málo testovat, anebo v případě pozitivního testu nehlásí svoje kontakty. Pomoct by mohl navrhovaný bonus, podniky ale chtějí, aby se na jeho vyplácení podílel i stát.

Na TN.cz nabídneme přímý přenos z tiskové konference po jednání tripartity. Naplánovaná je na 11. hodinu.