Stihnou do ledna schválit vyšší rodičák? Může být i pro víc rodin!

Rodiče malých dětí se v příštím roce zřejmě přeci jen dočkají. Alespoň to slibuje ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), podle které zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun od nového roku bude. Ještě do Vánoc o tom však budou muset znovu rozhodnout poslanci.

Senát v minulém týdnu poslal zpět do Poslanecké sněmovny návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Poslanci ho po dlouhých debatách schválili na začátku listopadu. Senátorům se ale nelíbilo, že by návrh vynechal rodiče, kteří by příspěvek vyčerpali do konce roku.

Poslance tak před Vánoci čeká další debata o rodičovském příspěvku. Návrh chce vláda schválit v původním znění. "Zákon teď už prosviští Sněmovnou a jde se k panu prezidentovi," slíbila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). S účinností od 1. ledna 2020 nadále počítá.

"V následujících týdnech využijeme všech dostupných prostředků k tomu, aby rodiče měli od ledna nárok na zvýšený rodičovský příspěvek," tvrdí mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Barbara Hanousek Eckhardová.

K projednávání by se podle MPSV měla Poslanecká sněmovna dostat v úterý 17. prosince. "Vzhledem k tomu, že na zvýšení rodičovského příspěvku panuje shoda napříč politickým spektrem, lze předpokládat, že novela zákona bude schválena," uvedla mluvčí.

Pokud by se poslanci k projednání nedostali z časových důvodů, je ministerstvo připraveno iniciovat mimořádnou schůzi. Očekávat lze podle resortu dvě varianty vývoje.

"Buď bude podpořena verze v podobě, jakou navrhuje Senát, a která kopíruje původní návrh MPSV, tedy navýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let, nebo bude odhlasována varianta již jednou schválená Sněmovnou, tedy navýšení rodičovského příspěvku pro aktivní příjemce včetně přijatých pozměňovacích návrhů," dodala mluvčí.

