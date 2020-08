Malé a ještě menší byty nejsou novinkou. Češi je vyžadují už nejméně 10 let

O čem taky psát v srpnu, když žraloci na Jadranu se objevili hned na jaře a u chorvatského pobřeží pozorovali dokonce velkého bílého. To už v okurkové sezóně netrumfnete.



Že jsou malometrážní byty nejžádanější, je ovšem fakt, žádná novinářská kachna. Jen to není fenomén poslední doby. Jako developeři to víme nejméně deset let. Stejně to ale člověka nutí k zamyšlení o příčinách.



Jedna z těch, které nám podsouvají novináři – respektive jejich zdroje z PR agentur – je nižší koupěschopná poptávka. Podle tzv. Property Indexu společnosti Deloitte například Češi vydělávají na pořízení bytu o rozloze 70 m2 nejdéle ze všech 17 srovnávaných zemí, z nichž je 16 evropských a 13 členem Evropské unie. Naspořit peníze z vlastních zdrojů nám trvá 11,4 roku, což znamená, že na něj vyděláváme téměř 3x déle, než obyvatelé Portugalska a Belgie, kde jim na pořízení stejného bytu postačuje pouze 4,0 resp. 4,1 násobek ročního příjmu.



Ale na tom není nic divného. Naše výdělky se s nejvyspělejšími zeměmi ještě zdaleka nesrovnaly, jinak by se nám neříkalo „montovna Evropy“.



Podle stejného zdroje navíc Češi sice bydlí ve větších bytech, než tomu bylo před rokem 1989, kdy průměrná obytná plocha bytové jednotky činila 45 m2, nicméně se stávající průměrnou obytnou plochou 78 m2 se stále nacházíme výrazně pod průměrem všech zemí Evropské unie, který činí 96 m2.



Tak to zkusme od konce: Proč tolik netoužíme po větších bytech, jako ostatní? Nejspíš to bude z velké části tím, že Česká republika není žádnou „říší, na níž slunce nezapadá“. Jsme malá země, odkudkoli kamkoli se u nás dostanete za pár hodin, nemáme (naštěstí) žádné mnohamilionové městské aglomerace.



Takže jakmile dojde na úvahy o pořízení bydlení o rozloze kolem 120 metrů, začne už každý uvažovat o alternativě v podobě rodinného domu. I proto za poslední roky přibylo ve středních Čechách mnohem víc obyvatel než v Praze.



Neustále také sílí trend singles. Stává se nám, že lidé, kteří jsou dlouhodobými partnery, si v některém z našich projektů koupí dva byty, každý pro sebe. Chtějí si být nablízku, ale ne sdílet společnou domácnost.



Změnil se ale také trh práce a podstatně vzrostla ochota stěhovat se za lepším zaměstnáním. Alespoň u mladších, rodinou ještě „nesvázaných“ lidí. Těm ovšem malometrážní byty do začátku také úplně stačí.



Tedy než si vydělají na bydlení, jaké nabízí třeba náš projekt Bubeneč Gardens… Ale to už je jiná kapitola.





Šárka Kloučková, vedoucí obchodního oddělení Natland Real Estate