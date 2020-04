Malé děti situaci s koronavirem těžce snáší, často volají na Linku bezpečí

Pandemie koronaviru zavřela rodiče s dětmi do čtyř stěn. Zabavit je celé dny už více než měsíc je pro většinu z nich velmi náročné. Na internetu se začala objevovat celá řada návodů, jak se mohou rodiny s dětmi se současnou situací psychicky vypořádat.



Podle psychologů by měli rodiče s dětmi o koronaviru mluvit v klidu, snažit se odpovídat na jejich otázky a hlavně se zajímat o jejich obavy. “Já bych doporučil všem rodičům, aby byli sami aktivní v tomto směru, dětí se úplně v klidu zeptali, co je třeba trápí, co by rády věděly a úplně v klidu a upřímně na rovinu jim to vysvětlili,“ poradil psycholog Tomáš Morávek.

O tom, že je situace pro děti nelehká, svědčí i nárůst hovorů a zpráv na linku bezpečí. Kromě rodinných problémů mají děti strach právě z nákazy koronavirem. “V posledních dnech zaznamenáváme zvýšený zájem o téma strach z nemoci a hospitalizace, kam většinou spadají obavy dětí z nákazy a nebo z karantény,“ přiblížila Regina Jandová z Linky bezpečí.



Na internetu je v současnosti k nalezení celá řada návodů, jak se mohou rodiny s dětmi s pandemií koronaviru vypořádat. Nabízí je například ministerstvo školství nebo vnitra.

“Na našem webu jsme zveřejnili jednak příručku s názvem Koroňák není kamarád a taky komiks, oba tyto dokumenty mají rodičům pomoct otevřít a vysvětlit tuto náročnou situaci, například proč nemůžou do školy a navštívit svou babičku a jak případně zvládnout stres s tím spojený,“ nastínila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



“Pro rodiče je to mnohem náročnější, zejména pro matky, které musí zvládat více rolí a funkcí, jednak pomáhat dětem s úkoly, starat se o domácnost, zároveň pro tatínky je to těžké, protože tu roli neznají,“ objasnil Morávek. Podle psychologů může ale karanténa vztahy v mnoha rodinách také upevnit.