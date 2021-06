Malé obchůdky mizí z vesnic. Pomoc jim mají peníze z ministerstva

Jak je těžké provozovat v malé obci prodejnu potravin a nezkrachovat, ví i Lenka Maříková. V Loucké nedaleko Roudnice nad Labem strávila za pultem téměř 35 let. A starším lidem potraviny dováží i na přání.



"Chleba máme na objednávku, aby mi to nezbylo. Těm, co jsou v práci, to dávám i na stranu, aby se nebáli, že na ně nezbyde. Jinak berou nejvíce pečivo, pivo a teď i nanuky," popisuje prodavačka.

Vesnické obchůdky bývají často jediným místem, kde se lidé mohou scházet a poklábosit. "Je pro nás důležité mít na vesnici obchod. Zrovna teď jsem bez auta a cestuju s batohem mezi jednou a druhou vesnicí, mám ho plný nákupu," popsal jeden z obyvatel vesnice.

Za posledních pět let zmizelo z map tisíc vesnických obchůdků se smíšeným zbožím. K těm, co přežily, bude ministerstvo průmyslu a obchodu směřovat přes krajské úřady dotace.



"Jsme velice rádi, že ministerstvo připravilo ve spolupráci s námi tento program, aby prodejny zůstaly zachovány," uvedl předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina.



"Vždycky se říkalo, že správnou vesnici tvoří kostel, hospoda a obchod. Faktem je, že se prodejny musí etablovat na současné podmínky. Musí svoji nabídku rozšířit," myslí si ekonom Petr Studnička.



Peníze by prý prodejci mohli dostat už na podzim. "Celý projekt je hotov. V tuto chvíli jde na vládu. Pokud ho vláda schválí, tak na podzim by mohli první žadatelé dostávat peníze," řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Na jednu prodejnu by mělo jít až 100 tisíc korun ročně, což by mělo mnoha malým podnikatelům pokrýt náklady. Ministerstvo počítá každoročně s dotací ve výši 39 milion korun po dobu tří let. Týkat se to má obcí do tisíce obyvatel.