Malebné italské vesnice shání nové obyvatele, za přistěhování vám zaplatí

Přestěhovat se na jih Itálie, kde je po celý rok teplo, otevřít si tam malý obchůdek a ještě za to dostat zaplaceno. Zní to jako nereálná pohádka, opak je ale pravdou. Region Kalábrie nabízí až 28 tisíc eur lidem, kteří se přestěhují do malých vesnic, a zvrátí tak masivní úbytek tamní populace.