Malého Dominika čeká náročná léčba. Rodiče ale nemají dost peněz

Malého Dominika od narození provází smůla. Už po porodu u něj došlo k přidušení a sepsi. Nevyhnula se mu ani novorozenecká žloutenka. A ani v 15 měsících není schopen lézt, trpí totiž spasticismem, to znamená, že má zvýšené napětí svalů ve vnitřních orgánech. Může používat své ručičky a má dobré úchopové schopnosti, ale jeho nohy jsou neustále v napětí svalového tonusu. Bohužel ke všem útrapám, kterými musí od malička procházet, se přidal také nystagmus (popis nemoci najdete na konci článku -pozn. red.) a špatně vidí.

Malý Dominik je ale pilný a nevzdává se. Několikrát denně cvičí Vojtovu metodu. Pokroky u něj jdou velmi pomalu, ale on i jeho rodiče věří, že mu léčba a cvičení pomohou. V současnosti je to pro něj jediná šance na normální život, aby jednou mohl chodit a běhat jako jiné, zdravé děti. Třeba jako jeho bráška Patrik.

Rodiče se o Dominika starají od jeho narození a snaží se mu dopřát tu nejlepší péči. To ale pro rodinu znamená značné potíže. Nejenže je třeba postarat se o Dominikova brášku, navíc je nutné zaplatit náročnou léčbu, která Domču čeká.

Pojišťovny ale všechny náklady nezaplatí. Rodičům tak nezbývá nic jiného, než sehnat finanční prostředky vlastními silami. Rodina je proto zoufalá, sami přiznávají, že na tohle jim už úspory nezbývají. Léčba, kterou má Domča podstoupit stojí 40 800 korun měsíčně. "Jsem schopen zajistit svou rodinu, ale na nákladnou léčbu ve výši 40 800 korun měsíčně už nemáme. To máme nejlevnější program ze všech," uvádí jeho tatínek Robert Vašíček.

Rodiče si sami našli kliniku Axon. Zvolili ji proto, že viděli u jiných dětí obrovské pokroky, a také proto, že není drahá jako jiné zdravotní zařízení. Tam malý Dominik podstoupí neurorehabilitaci.

Dominika sice čeká ještě vyšetření ve FN Motol, tam ale tuto nákladnou léčbu neprovádějí. Rodinu teď čeká první návštěva kliniky Axon, jak často tam ale budou docházet a kolik je to vše bude stát, nevědí. Cena léčby je 40 800 korun měsíčně. S tou je třeba začít co nejdříve, dítě by jinak zůstalo nepružné, mohlo by začít například kulhat, protože by se jednotlivé pohyby naučilo špatně.

Rodiče zveřejnili účet, na který je možné Dominikovi přispět, a to jakoukoli sumou. Pomůžete mu i vy v jeho cestě za normálním a šťastným životem? Číslo účtu, kam můžete přispět: 1002680016/3030. Všechny peníze půjdou na léčbu malého Dominika.

Co je spasticita a nystagmus a jak se projevují?

Spasticita znamená zvýšenou svalovou aktivitu a zkrácení svalu, případně částečnou ztrátu hybnosti. Její míra může kolísat od lehké svalové ztuhlosti až po těžké a bolestivé stavy. Mění se podle aktuální kondice nebo únavy. Nepříznivě ovlivnit ji může horko nebo zima i další nemoci, nebo dokonce těsné oblečení. V mírnějších formách se projevuje jako svalové napětí nebo mimovolní pohyby končetin, které se mohou objevovat i v noci.

Nystagmus se projevuje jako rytmicky se opakující pohyb očí v určitém směru, který není ovlivnitelný vůlí. Velmi často jde o důsledek nemocí centrálního nervového systému nebo ústrojí rovnováhy a pohybu.