Malí obchodníci zuří! Tesco přes zákaz prodává oblečení pro dospělé

"Mám v Příbrami malý secondhand. Striktně mám dodržovat, že mám mít zavřeno, že nemám prodávat, a dnes jsem přišla do příbramského Tesca, kde se od pondělí prodává oblečení pro dospělé," svěřila se redakci TN.cz paní Martina. Ze záběru videa, které redakci poskytla, je patrné, že oblečení není od ostatního zboží nijak odděleno ani zapáskováno.

To, že obchody Tesco oblečení prodávají, nám potvrdil i mluvčí společnosti Václav Koukolíček. Oblečení však podle něj není určeno dospělým zákazníkům. "My tam máme upozornění, že možnost nákupu se vztahuje pro kategorii dětí věku do18ti let. Pokud přijde někdo, kdo to nerespektuje a nakoupí si pro sebe, tak to už samozřejmě nemůžeme ovlivnit," řekl TN.cz mluvčí Tesca.



Podle paní Martiny si oblečení může koupit kdokoliv. "Bez vyzkoušení jsem koupila dámské džíny, normálně mi je namarkovali," popsala svůj páteční nákup, od kterého si schovala účtenku. Společnost Tesco si za svým počínáním stojí a za obcházení pravidel prodej oblečení pro dospělé nepovažuje. "My se nedomníváme, že bychom tím porušovali stávající nařízení," dodal mluvčí obchodního řetězce.



Řada konkurenčních obchodů si nařízení vyložila jinak a své zboží ponechala oddělené páskami. Například hypermarkety Globus nabízejí ze sortimentu pro dospělé pouze spodní prádlo. "Spodní prádlo považujeme i na základě zpětné vazby od našich zákazníků za nezbytně nutné. Oblečení celkově mámě pořád zapáskované," potvrdila mluvčí společnosti Lutfia Volfová.