Optický klam je hitem internetu! Dívka vypadá, jako by se propadla do země

"Kde je zbytek mé dcery?" zní titulek fotky, který si během týdnů získal obrovskou popularitu. Ke snímku se vyjádřilo i několik fyziků, kteří potvrdili, že jde opravdu o optický klam a není možné, aby se holčička propadla do betonu.

"Bolí mě z toho mozek, prostě to tam nevidím," vyjádřil se jeden člověk na twitteru. "Achjo, trvalo mi to minutu," připojil se další. Informace přinesl portál New York Post.

Rozlousknete optický klam na první pohled:

Těm bystrým se hlavolam nakonec podařilo rozluštit. Holčička stála za zídkou, o kterou si opřela loket. Hrana zídky byla ze stejného materiálu jako chodník, proto fotka vypadala, jako kdyby se dívka do chodníku potopila.

"To popředí je vyšší než to za ní. Dává to smysl, ale chvilku to trvá," uzavřel hádanku jeden z řešitelů na twitteru.

