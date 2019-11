Málo ovoce, rychlé kažení! Takto dopadl test meruňkových džemů

Džemy jsou oblíbenou ingrediencí při vaření nebo pečení. Používají se také do vánočního cukroví. Některé však nemusejí obsahovat správný počet ovoce nebo cukru. Spotřebitelská organizace dTest se proto tentokrát zaměřila na meruňkové zavařeniny a podařilo se jí odhalit veliké rozdíly v obsahu ovoce. Některé výrobky také poskytovaly klamavé informace.

Organizace nakoupila v supermarketech celkem osmnáct meruňkových zavařenin. Zabývala se obsahem cukru, ovoce a také jejich chutí. "Do testu jsme vybrali na první pohled téměř totožné výrobky, ovšem podle deklarací na obalu šlo o produkty čtyř různých kategorií. Většina se řadila mezi výběrové extra džemy, čtyři produkty patřily k méně sladkým extra džemům, jeden byl obyčejným džemem a zbytek představovaly ovocné pomazánky," vysvětlila Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Součástí testování byla analýza obsahu ovoce, kterou společnost provedla nepřímou metodou. "Ze změřených hodnot obsahu například fosforu, draslíku, vápníku, sorbitolu, vybraných organických kyselin a formolového čísla jsme spočítali, kolik ovoce výrobce použil. Tento výsledek jsme porovnali s tím, co výrobce deklaruje na obalu," doplnila Hoffmannová.

Nejhůře dopadl výrobek Globus Aprikose Konfitüre Extra, který měl obsahovat 60 gramů meruněk na 100 gramů výrobku. Místo toho však měl pouze 47 gramů. Od dTestu dostal nedostatečnou.

"Výrobek jsme z našeho sortimentu stahovali již 18. září, kdy jsme informace z dTestu ještě neměli. Byl zde jiný objektivní důvod k vylistování, takže od té doby uvedenou zavařeninu v našem sortimentu nemáme a ani neplánujeme její znovu uvedení do prodeje," uvedl pro TN.cz Rita Gabrielová, vedoucí korporátní komunikace Globus.

Dále laboratoř zkoumala obsah sušiny, který je důležitý pro kvalitu džemu. Džemy a ovocné pomazánky obsahující méně než 60 % sušiny se kazí rychleji. Kromě italského džemu Santa Rosa Labicocche všechny ostatní výrobky kontrolou prošly.

Společnost zjišťovala také obsah cukru a rozdíly byly výrazné, a to od 36 % až do 59 %. "Je potřeba dodat, že tyto hodnoty zahrnují i cukr, který do džemu vstoupil spolu s meruňkami. Cukr má v džemu svoji velkou funkci, chrání výrobek před kažením," dodala Hoffmannová.

V testu velmi dobře dopadl například produkt Schwartau Extra Aprikose, který dostal od společnosti 71 % a obsahuje 56 gramů ovoce na 100 gramů výrobku. Až 64 % získal výrobek Hamé Sweet Extra Jam Meruňka s 55g/100g. Na kompletní výsledek testu se podívejte zde.