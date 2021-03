Málo peněz za hodiny práce navíc! Soud rozhodl o pracovní pohotovosti

Soudní dvůr Evropské unie vydal rozsudek k pracovní pohotovosti. Podle něj plně spadá do pracovní doby jen v případě, že nezasahuje do volného času pracovníka.

Ačkoliv musel muž v práci trávit dlouhé hodiny, nedostalo se mu dle jeho mínění adekvátní odměny. Slovinec, který pracuje jako odborný technik u vysokohorského vysílače, měl kromě 12hodinové směny ještě dalších šest hodin pohotovosti. Při pohotovosti sice nemusel být přímo v místě práce, odlehlost regionu mu ale neumožnila nikam odjet a nemohl se ani věnovat svým zálibám.



Tento případ a ještě jeden podobný se nakonec dostaly až k Soudnímu dvoru Evropské unie. Podle něj musí být pracovní pohotovost klasifikována jako "pracovní doba", nebo naopak jako "doba odpočinku".



Doba pracovní pohotovosti pracovníka musí být označená jako "pracovní doba", pokud má pracovník povinnost v této době zůstat na pracovišti a být připraven plnit svou práci. Obecně se to také vztahuje na situaci, když pracovní pohotovost zásadně narušuje volný čas a člověk tak nemá možnost se věnovat svým soukromým věcem.



Soudní dvůr dále podrobně přiblížil systém odměn za pracovní pohotovost. Ať už člověk při pohotovosti pracuje, nebo ne, pokud je brána jako pracovní doba, tak mu náleží odměna. Dvůr dále umožňuje vyplacení kompenzace za nepohodlí při pracovní pohotovosti.

Soudní dvůr také v rozhodnutím zmiňuje, že zaměstnavatelé nemohou zavádět doby pracovní pohotovosti tak dlouhé nebo tak časté v případě, že by znamenaly riziko pro bezpečnost nebo zdraví pracovníků, a to bez ohledu na to, že jsou pojímané jako "doby odpočinku"

