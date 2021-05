Malou dívku jedovatý had neuštkl. Zranila se zřejmě o plot, tvrdí policie

Dominantou Jenštejna je sice středověký hrad, více ho ale v posledních měsících proslavila hadí aféra. Teď končí. "S ohledem na všechny zjištěné skutečnosti případu rozhodli policisté o jeho odložení,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.



Na začátku se vše přitom zdálo jasné. "Děti si hrály venku a dcera přiběhla, že má velkou bolest, jako by ji kouslo sto včel. Pak přijela pohotovostní služba a paní doktorka řekla, že to je na 100 % had,“ popsala matka zraněné dívky.



Následovala velká pátrací akce. Dorazili hasiči, dobrovolníci, specialista na odchyt hadů. Lidé měli hodně dlouho neklidný spánek, i když je odborníci ujišťovali, že teplomilný had je v mrazu neškodný.



Had se neukázal a podle policie ani nemohl. V Jenštejně prý totiž vůbec nebyl. Holčička se zranila jinak. "Nebyly prokázány žádné biologické stopy na botě, ani tam nebylo mechanické poškození po hadím kousnutí,“ doplnila Schneeweissová.



Matka holčičky policejním závěrům nevěří. "To určitě byl had. S takovým skusem, takovou reakci, dva měsíce se to hojilo,“ myslí si.



Nebezpečné zvíře na útěku vyvolá vždy velké pozdvižení. Občas ale pátrací akce končí fiaskem. Z uprchlé pumy se může vyklubat přerostlý kocour a ze lva roztomilá kolie.