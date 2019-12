VIDEO: Tramvaják jako anděl strážný! Zachránil malého chlapce

Ubrečeného chlapce si všiml tramvaják Josef Chodounský ve chvíli, kdy projížděl mezi zastávkami Hellichova a Malostranské náměstí. "Klučina se na chvilku zakoukal na zastávce a rodiče mu odjeli pryč. Tramvaj zkusil chvilku sledovat, ale ta samozřejmě zmizela v dáli," popsal řidič tramvaje na twitteru.

Zoufalý výraz asi osmiletého chlapce nenechal tramvajáka chladným. "Hned jsem u něj zastavil a zjišťoval, co se mu stalo," vysvětluje. Klučina mu anglicky řekl, že mu rodiče ujeli v předešlé tramvaji.

"Naložil jsem ho a rychle spěchal do další zastávky, kde jsem čekal, že uvidím netrpělivé rodiče," prozradil Chodounský. Ti opravdu na svého synka na zastávce Malostranské náměstí čekali.

Video ze záchrany nakonec řidič Josef Chodounský umístil na twitter. "dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů. Ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc. Náladu mi nemůže zkazit ani případný postih," dodal.