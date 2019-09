Malý chlapec si na koloběžce zranil ruku, utržený prst našli v parku

Na zraněného chlapce, který silně krvácel z ruky, narazili ve čtvrtek večer strážníci v přerovském skateparku. Sedmiletý klučina měl při jízdě na koloběžce přijít o část prstu, tu se nakonec podařilo najít jeho otci. Městští policisté následně chlapce ošetřili a převezli do nemocnice.

Přerovští strážníci mají na svém kontě další zásah, při kterém pomohli zraněnému chlapci. V minulém roce zachraňovali zuby jedenáctiletého kluka, nyní pro změnu řešili amputovanou část prstu.

Událost se stala při jejich běžné obhlídce skateparku v Přerově. Strážníci spozorovali hlouček několika lidí, proto se rozhodli zjistit, co se děje. Narazili na malého chlapce, který silně krváce z ruky.

"Jeho otec strážníkům sdělil, že si hoch právě způsobil na koloběžce vážné zranění ruky a přišel o část prstu," řekl zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.

Hlídka městské policie chlapci poskytla první pomoc, tatínek šel mezi tím hledat amputovanou část prstu. Poté, co se ji podařilo najít, spěchali strážníci s hochem do nemocnice, kde počkali do chvíle, než dorazil také otec. Ten se totiž musel postarat o druhé dítě.

"Podle zpráv, se hoch v nočních hodinách podrobil operaci a je padesátiprocentní šance, že se prst díky včasnému zákroku podaří zachránit," dodal Miroslav Komínek.