Malý Max (5) nechodí a nemluví, lékaři nemohou určit diagnózu

Maxík se narodil zdánlivě jako zdravé miminko. Teď je mu pět let, nemluví a nechodí. Lékaři diagnózu ani po stovkách vyšetření neumí určit. Jediné, co pomáhá, jsou speciální neurologické rehabilitace. Ty jsou ale drahé a rodina si je nemůže dovolit. To byl signál pro Nadaci Nova.

Ta se i tentokrát snažila naplnit své motto - přinášíme dětem úsměv. Společně s patronkou nadace Kristinou Kloubkovou Maxovi a jeho rodině zařídila nejen projížďku unikátní tramvají

"Nadace je pomoc. Je to pomoc dětem, které to nejvíc potřebují, které jsou nejzranitelnější, a musím říct, že když se potkám s těmi lidmi, tak mají můj obrovský obdiv," popsala Kristina Kloubková.

"Každá nastřádaná koruna je pro nás zase krok k tomu, že čím více opakujeme, tím máme naději, že se ten stav zlepší. Děkujeme, nic jiného se říct nedá," reagovala maminka Maxe.

Pomohl i Kinobus - pojízdné letní kino Dopravního podniku hlavního města Prahy a jeho návštěvníci. "I mohou přispět libovolným příspěvkem do kasičky, která je na místě vždy během promítání. Letos jsme rádi, že jsme společně s Nadací Nova mohli pomoct malému Maxíkovi věříme, že mu to přispěje ke zkvalitnění života," sdělila mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Nadace Nova může pomoci i vám nebo dětem ve vašem okolí. "Posílejte nám příběhy, pomáhejte, podporujte Nadaci Nova, my pomáháme dál," doplnila Kloubková.

Veškeré informace najdete na stránkách nadacenova.cz.