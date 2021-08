Maminka má 16 dětí. "Chci další, dokud budu moci," říká

Australanka Jeni Bonellová a její manžel Ray mají jasno – početná rodina s 16 dětmi je jim málo. Potomků tak chtějí ještě mnohem víc. Alespoň prý do té doby, co jim na to budou stačit síly.

Manželé Bonellovi z australského státu Queensland jsou spolu 32 let. Za tu dobu zplodili 16 dětí. Konečné číslo to ale nejspíš není. Pár má totiž podle britského webu Mirror v plánu svou rodinu ještě rozšířit.

O svoje mateřské zkušenosti se jednapadesátiletá Jeni veřejně svěřuje na sociálních sítích. Právě tam prozradila, co je její denní náplní a co očekává do budoucna. Každý týden rodina za jídlo utratí v přepočtu v průměru přes 7 200 korun.





Takto vypadají rodiče 16 dětí:



"Když máte tak velkou rodinu, musíte toho i hodně obětovat. Pro spoustu lidí to možná není v pořádku. My jsme s tím ale smíření a považujeme to za správnou věc," uvedla maminka.

Jeni s manželem totiž uvažují o tom, že si pořídí ještě další potomky. "Do výchovy našich dětí vkládáme absolutní maximum, což je pro nás samozřejmé. Jsme spokojení s tím, jak to teď je, ale se vůbec nebráníme tomu mít ještě víc dětí," řekla Jeni.

Jeni a Ray ale všechno ponechávají osudu. "Co se stane, stane se. Budeme šťastní v každém případě. Pravdou je, že věk pro nás nakonec bude představovat překážku, ale pořád tu ještě je naděje," dodala na závěr maminka.