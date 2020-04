Máme 290 nakažených zdravotníků, přiznal Vojtěch. Teplo virus nezabije

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je mezi nakaženými přibližně 290 pracovníků ve zdravotnictví. Vojtěch to uvedl v rozhovoru v pořadu TV Nova Střepiny. V rozhovoru se vrátil také k sobotnímu setkání expertního týmu prezidenta Zemana v Lánech, které označil za nešťastné. Popsal také, jak bude vypadat otevírání obchodů, či návrat dětí do školy.

Podle ministra už mají zdravotnická zařízení dostatek ochranných pomůcek. Situace je podle něj výrazně lepší než před týdnem. Zásoby na 10 dní by už měly mít i domovy seniorů. Přesto se nákaza koronavirem nevyhýbá ani pracovníkům ve zdravotnictví.

"My v tuto chvíli evidujeme zhruba 290 nakažených zdravotníků," přiznal Vojtěch. Upozornil ale, že zdaleka ne všichni se nakazili v práci.

Řeč přišla i na sobotní jednání v Lánech. Veřejnost pobouřila fotografie, kterou zveřejnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Členové expertního týmu prezidenta sedí blízko u sebe a na stole je i občerstvení.

"Za mě osobně to nebylo úplně šťastné, nebyly dodržena základní pravidla týkající se vzdálenosti mezi lidmi, kdy my jasně doporučujeme, aby ta vzdálenost byla alespoň dva metry. Dnes si i účastníci toho setkání uvědomují, že to nebylo úplně šťastné a je to ponaučení do budoucna," věří Vojtěch.

Bohužel blížící se oteplení zřejmě v boji s koronavirem nepomůže. "Jsem spíše skeptický na základě zkušeností, které máme z jiných zemí. Virus se šířil i v zemích, kde byly vysoké teploty. Víme, jaká je situace ve Španělsku, kde už jsou také vysoké teploty. Bohužel, u tohoto viru to nebude otázka sezónnosti," myslí si Vojtěch.

Hodně si ministerstvo slibuje od průzkumu promořenosti, který připravuje v Praze a na Olomoucku. Měl by ukázat, kolik je v populaci reálně nakažených lidí. Mnozí totiž o tom nevědí.

V příštím týdnu by se mohly otevřít některé další obchody, například ty s obuví či papírnictví. Vláda o tom bude jednat v pondělí. Ministr připomněl, že se jedná jen o malý počet obchodů, umožní to ale vyzkoušet nové protiepidemiologické režimy, které by v těchto obchodech měly platit.

"Například aby v těch obchodech byl odstup mezi zákazníky dva metry, netvořily se fronty, netvořily se hloučky zákazníků, všude byla desinfekce," vyjmenoval plány ministr. Další uvolnění by podle něj mohlo přijít zhruba za dva týdny, až se ukáže, jestli toto rozvolnění omezení nezpůsobí významný nárůst počtu nakažených.

Ministr také potvrdil, že děti by se do školy mohly vrátit v polovině května. Vláda o tom ještě povede debatu, třeba o tom, jestli se vrátí do školy všechny děti na jednou, nebo třeba dříve jen první či druhý stupeň. "Pokud by k tomu došlo, musely by děti, stejně jako celá společnost nosit roušky, a muselo by dojít k určitým režimním opatřením," zdůraznil ministr.