Podle Pirka se máme nakazit všichni. Prymula: 340 tisíc Čechů by zemřelo

Přední lékařské kapacity se kvůli koronaviru dostaly do křížku. Podle kardiochirurga Jana Pirka by nákazou měli projít všichni, aby se posílila imunita lidstva. Podle jiných českých odborníků to je hloupost, protože každý virus organismus oslabí.

Mezi všemi bezpečnostními opatřeními, zákazy a doporučeními má jeden z respektovaných českých lékařů názor úplně jiný. Nemocí by si podle Jana Pirka měli projít nejlépe všichni. "My starší si pamatujeme, že když v rodině jedno dítě dostalo příušnice, tak se sešly maminky z okolí, aby to dostaly jejich děti taky a vytvořily si imunitu," prohlásil Pirk.

"Světová zdravotnická organizace říká, že smrtnost je 3,4 procenta. Když to vynásobím naší populací a kdybych každého nakazil, tak to je úmrtí 340 tisíc osob, a to si myslím, že to je pro nikoho nepřijatelné, je to nesmyslný návrh," odporuje náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.

"Prodělání korony rozhodně nelze nazvat jako dobrý způsob, jak si posílit imunitu. I samotný virus chřipky vám vydrancuje organismus bez ohledu na věk," doplnil Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví při ostravské univerzitě.

"S největší pravděpodobností dojde k promoření, ale neznamená to, že to posílí imunitu," nesouhlasí ani primářka infekčního oddělení Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová. Odborníci navíc upozornili na to, že zatím nejsou žádné důkazy, zda infekce může mít posilující účinek na organismus.

Pirk má ale mezi lékaři i oporu. Posilovat si imunitu je už od plenek prý naším údělem. "Takhle to děláme celý život, přijde nějaká epidemie, vy se s ní setkáte, a buď to zvládnete, nebo ne. Vždycky, když zvítězíte, tak to imunitu posílí," uvedl lékař z Brna Luboš Pantůček.

Pirk také upozorňuje, že ačkoli nás každá infekce zatíží, je všude kolem nás a nemůžeme žít v naprosté izolaci.