Maminka použila samoopalovací krém a pak šla nakojit dítě. Zůstala v šoku

Keziah Jozefiaková z anglického města Derby se po porodu nevzdala péče o svůj vzhled a v jejím kosmetickém arzenálu nechybí ani samoopalovací přípravky. Neuvědomila si ovšem, že do kontaktu s nimi se dostává i její sotva několikaměsíční syn.

Přípravek, po kterém by měla krásně zhnědnout pokožka, bohatě rozetřela po celém svém těle, včetně prsou. Že je to chyba, si uvědomila hned po kojení. Tisknoucí se tvářička jejího syna Rafa zůstala po kontaktu s natřenou pokožkou nepěkně flekatá.

Baby boy is left 'looking like Homer Simpson' after his mother forgot to wash her fake tan off before breastfeeding him https://t.co/tURyzx6azW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 17, 2020

Maminku to ovšem spíše pobavilo, hnědé skvrny jí připomínaly jemné strniště, a tak se svým "vousatým" synáčkem hned pochlubila na sociálních sítích. "Trvalo mi asi hodinu, než se mi pomocí dětského oleje podařilo očistit mu tvář. Když jsem fotografie ukázala své mámě, dostala záchvat smíchu," uvedla dívka v rozhovoru pro web Daily Mail.

Každá žena, která samoopalovací kosmetiku používá, ví, že si hned po aplikaci musí umýt ruce, aby na nich nezůstaly tmavé skvrny. Na to by měly myslet i maminky – když si k sobě dítě těsně tisknou, stopy přípravku se mohou přenést i na miminko. Mohou mu na kůži zůstat nejen nehezké skvrny, ale chemie z přípravku proniká i do jeho tělíčka. Není to sice vidět, ale může to být o to škodlivější.