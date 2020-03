Maminka s dítětem uvízla v uzavřené zóně! Hošík prodělal vážnou nemoc

Tereza, která žije se svým přítelem v městské části Chořelice na jihu uzavřené Litovle, se nejvíce bojí o své miminko. Hošík má za sebou autoimunitní onemocnění, to mu zabíjelo krevní destičky. Proto se jej snaží chránit, jak je to jen možné. Nosí roušky, do obchodu raději moc nechodí. Navíc ve vedlejším domě se společnou zahradou bydlí i tatínek jejího přítele, který patří do ohrožené skupiny.



Karanténu zatím s rodinou zvládá, jak to jde. Kromě tatínka jejího přítele bydlí ve vedlejším domě také přítelův bratr. “Pomáháme si, vaříme společné jídlo. Je to tady takové omezené, žijeme jakoby v jedné buňce. Musíme to vydržet,“ prohlásila pevně Tereza.

Uzavření snáší žena i její rodina zatím dobře, vadí jí ale lehkomyslné chování některých lidí. “Jsme tak trochu rozhořčení ze všech lidí, kteří jsou nezodpovědní, kteří si neberou ochranné pomůcky, šahají na pečivo bez rukavic. Že to berou na lehkou váhu, že jedou do Itálie a pak nedodrží karanténu,“ vysvětlila.



Tereza přiblížila první dny odříznutí oblasti od zbytku světa, hlavně jak se tamní obyvatelé se změnou vypořádávají. “V pondělí, když nás zavřeli, tak lidé chodili do města, vyřizovali si věci na úřadech, na poště. Neměli ochranné pomůcky, neměli roušky, rukavice, nic. My jsme už v pondělí měli roušky a všichni se na nás dívali, jakože jsme se zbláznili,“ popsala.

O den později tomu už ale bylo jinak. “Polovina lidí měla roušky, polovina ne. Až ve středu si všechny prodejny vyvěsily, že se tam nesmí vstupovat bez roušek. Konečně tak lidé začali shánět roušky. My jsme také ostatním rozdali, co jsme měli doma, aby mohli vůbec jít do obchodu,“ doplnila.



Chořelice byly kdysi samostatnou vískou, žije tam 270 obyvatel. Sounáležitost mezi obyvateli je ale stále znát. O pomoc v komunitě se starají hlavně mladí lidé, dobrovolníci, ale i charita. Rozváží převážně starším lidem roušky, potraviny a další potřebné věci.

Z obav před koronavirem jsou ale ulice úplně vymetené. "Není vidět ani živáčka, ani auto skoro neprojede. Lidi vůbec nevychází ven, jsou maximálně na té zahradě, vidíme jen občas sousedy,“ povzdechla si. I se sousedy ale mluví z opatrné vzdálenosti, a přes plot.



Lidé v uzavřené oblasti se radují z každé drobnosti, která se jim naskytne. Naposledy třeba ve středu, když se fasovala dezinfekce do PET lahví. “To byl silný moment. Před tím prázdná ulice byla najednou plná lidí, všichni na sebe mávali, zdravili se. Byl to takový hezký moment, najednou u nás bylo živo,“ usmívala se Tereza.

