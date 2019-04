Maminka s rakovinou posílá dojemný vzkaz: "Je to moje vina!"

Sedmadvacetiletá Jessica z Anglie je zdravotní sestřička - svůj život zasvětila pomoci lidem, sama je teď ale upoutaná na nemocniční lůžko. "Když jsem se dozvěděla, že mám rakovinu děložního čípku, můj svět se zhroutil," svěřuje se.

"Nikdy v životě jsem se takhle moc nebála. Jediné, na co dokážu myslet, je to, že můj překrásný syn bude vyrůstat bez maminky," tvrdí Jessica.

"Už mám za sebou první krok, který mi dává naději, že porazím tuhle zákeřnou nemoc. Bylo to bohužel za obrovskou cenu. Musela jsem podstoupit celkovou hysterektomii," píše maminka smutně na facebooku.

Při hysterektomii se chirurgicky odstraňuje část nebo celá děloha. Kvůli pokročilé nemoci musela Jessica podstoupit radikální operaci, při které jí lékaři vzali celou dělohu.

"Přišla jsem tak o šanci být znovu matkou, po čemž jsem zoufale toužila. Můj manžel je ten nejúžasnější otec na světě a stejně jako já snil o dalších dětech. A teď o tu šanci přišel. Cítím, že je to moje vina, i když je to asi hloupé," svěřuje se Jessica se svými pocity.

Vyčítá si, že to neřešila včas a nechala to zajít tak daleko. "Rakovině děložního čípku lze předejít. Mohou vám odstranit všechny abnormální buňky dříve, než se rozvinou do stádia rakoviny. Překonejte svůj strach a zachraňte si život! Tohle není něco, co byste měly odkládat. Pět minut mírných rozpaků výměnou za váš život je dobrý obchod!" vzkazuje Jessica ostatním ženám.