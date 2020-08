Žena šla s dětmi po přechodu, málem je ve druhém pruhu srazil náklaďák

Osobní auto ráno na dvouproudové silnici v těsné blízkosti ústecké nemocnice pustilo několik chodců. Mezi nimi byla matka se dvěma malými dcerami. Ve chvíli, kdy procházela kolem přední části auta, se ve druhém pruhu vyřítil náklaďák a chodce minul o centimetry.

"V nás by se krve nedořezal. Bylo to jen pár milimetrů. Stačilo vlastně udělat ještě jeden krok. Byla jsem úplně v šoku, trošku jsem se tam pak zhroutila," svěřila se paní Marie. Z videa je patrné, že řidič nákladního vozu musel vědět, že na přechodu někdo je. Auto před ním zpomalovalo a před přechodem zastavilo.

"Dcera byla po levé straně, tu by to smetlo úplně. Proto jsem se tam sesypala. Pán, co šel za námi z toho byl taky špatný. Nikdo další nezareagoval," dodala paní Marie. Policie po řidiči pátrá, potřebuje ale lepší kamerové záběry. Třeba z palubních kamer aut projíždějících okolo.

"V případě, že se najde řidič, který poskytne záznam z palubní kamery, tak ho policisté přivítají, protože by tam ten řidič mohl být i s registrační značkou," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

"Život máme jenom jeden. Myslím si, že i ten pan řidič má v rodině nějaké děti a nechtěl by je vidět na placku," říká paní Marie. Na přechodu u nemocnice dochází ke srážce vozidel s chodci velmi často. Nejčastěji právě kvůli tomu, že auto ve druhém pruhu nezastaví.