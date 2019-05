Maminku s dcerou smetl osobák. Holčička (5) neměla šanci přežít

Matka s dcerou bydlely ve slovenské obci Holíč a domů se vracely vlakem z Bratislavy. Podle informací portálu tvnoviny.sk jim však nevyšly peníze a z vlaku tak vystoupily dříve. Po vystoupení ve stanici Devínska Nová Ves se rozhodly pokračovat pěšky.

Do Holíče to měly ještě dlouhých 75 kilometrů. Informace o tom, že by si zkracovaly cestu na kole, se nakonec nepotvrdily.

Asi tři kilometry po vystoupení z vlaku chtěly přejít přes koleje. Nevšimly si přitom blížícího se vlaku, který na nich asi 300 metrů troubil. Neštěstí se však strojvedoucímu nepodařilo zabránit. Dítě bylo na místě mrtvé, matka vyvázla pouze se zraněnou rukou.

"Na místo události jsme okamžitě vyslali posádku záchranné služby, která po prvotním vyšetření transportovala ženu s úrazem předloktí do nemocnice. Dítě bohužel zraněním podlehlo," popsala portálu mluvčí záchranky Alena Krčová.

Smutnou událost potvrdily i slovenské železnice. "Osobní vlak srazil a usmrtil osobu neoprávněně se pohybující v kolejišti," napsaly na twitteru.