Manažer slavných kapel tragicky zahynul. Vracel se z chemoterapie

Craig Duffy a jeho partnerka Sue Parmiterová jeli se svým vozem značky Volkswagen, když se srazili s vozem Mitsubishi.

Záchranáři, kteří na místo dorazili, už páru nemohli pomoc. Řidič Mitsubishi skončil s vážnými zraněními v nemocnici, informoval britský deník The Sun.

Páru zbývaly jen zhruba tři kilometry do jejich domova. Otec dvou dětí Craig Duffy byl jedním z nejúspěšnějších britských hudebních manažerů. Pracoval například s kapelami Duran Duran, Gorillaz, Red Hot Chilli Peppers, U2 nebo Radiohead.

Sociální sítě zaplavila vyjádření smutku. Duffy spolupracoval také s kapelou Blur, jejíž fanoušci jeho rodině a přátelům veřejně vyjářili upřímnou soustrast.

RIP Blur Tour Manager Craig Duffy and his partner.

Deepest condolences to all their family and friends. He'll be truly missed. pic.twitter.com/D9r8Ezn12h