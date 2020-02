Mandrage prozradili, co je čeká dál. Podle basáka Faitla odešli na vrcholu

"Já si myslím, že trochu budeme dělat prd. Tím, že jsme s tím takhle nepočítali…Vlastně ještě to vypadalo, že pojedeme celé léto, že bude festivalová sezóna. Koncerty se bukují rok dopředu, tak tento rok si myslím, že nebudeme moc hudebně činní. Leda, že by někdo akutně potřeboval ne moc dobrého basáka," vtipkoval Michal Faitl.

Sám se těší na to, že si teď bude užívat soukromý život a bude trávit více času doma. Stejně jako ostatní ho však čeká najednou jiná práce. "Já si myslím, že to je pro všechny stejně bezvýchodná situace. Je to dvanáct lidí bez práce jako lusknutím prstů. Protože kapela je pět lidí, manažerka a pak máme crew kolem sebe. Což jsou lidé, kteří s námi jezdí léta letoucí, ať už jsou to zvukaři, technici, osvětlovači," vysvětlil Faitl.

Dále také prozradil, čemu se každý z členů bude nejspíš věnovat. "Pepa má tetovací salón. Na podzim ho založil a vypadá, že ho to baví a i se mu tam daří. Matyáš je strašně šikovný v projekcích, dnes dělá projekce několika kapelám, největších v České republice...Franta říkal, že půjde pracovat, tak jsem na něj zvědavý," řekl basák.

Dodal také, že je klávesista nejchytřejším členem kapely. A čemu se bude věnovat on sám? "Já mám firmu, kde vyrábím hlavolamy pro psy. Doposavad to byla legrace a teď už to budu muset brát vážně," usmíval se Faitl.

Kapela se rozhodla přerušit činnost kvůli problémům zpěváka Víti Starého. Zatím nemají v plánu, že by ho vyměnili za někoho jiného. "Spíš se přikláníme k názoru, že je konec. Nikdy neříkej nikdy, ale to, že bychom jeli s někým jiným, jako se zpěvákem, tak to je nejmenší pravděpodobnost," svěřil se basák.

Podle něho také skončili, jako kapela, včas. "Za mě jsme vydali asi nejlepší desku vůbec. Strašně jsem se těšil, že ji budeme hrát...Ale asi je to lepší, než to dojíždět někde pro šedesát ožralých lidí, plahočit se a dělat ze sebe kašpara. Tak si myslím, že jsme asi skončili na vrcholku," dodal Faitl.

Pusťte si písničku z poslední desky kapely Mandrage Vidím to růžově: