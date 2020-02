Exkluzivní rozhovor s Mandrage! Popsali koncert i strmý pád zpěváka

Pepa Bolan, Matyáš Vorda, František Bořík a Michal Faitl vystoupili v sobotu v pražském Fóru Karlín a rozloučili se tak se svými fanoušky. V prosinci loňského roku skupina Mandrage oznámila, že zatím přerušuje svou činnost. Měla se ale ještě v únoru vydat na poslední turné, nakonec zrušila i to.

A musela také najít zpěváka, který by jim pomohl odehrát jejich jediný koncert. Dosavadní frontman Víťa Starý teď totiž podle oficiálních vyjádření prožívá "těžké období", které mají doprovázet psychické potíže a zřejmě také problémy s drogami.

Podle baskytaristy Faitla nebylo jednoduché koncert na poslední chvíli přepracovat. "Byl to nejtěžší koncert v našem životě. Celé to mělo strašně moc úskalí, ten koncert byl půl roku plánovaný. Půl roku jsme si říkali 'bude to vypadat takhle', všechno jsme si vymysleli, postavili celou dramaturgii a šest dnů před začátkem jsme se dozvěděli, že budeme bez zpěváka. Po SMSce, narychlo: 'Hele ne, zrušte to'," vysvětlil Faitl v exkluzivním rozhovoru pro TN.cz.

Najednou musela kapela řešit, co bude dál. "Přece jenom jsme měli nějaké závazky vůči celému turné, pořadatelům. A chtěli jsme se rozloučit, ještě jednou spolu zahrát. Takže dva dny jsme si říkali, co budeme dělat. Až jsme se v úterý shodli na tom, že by bylo dobré koncert odehrát a zkusit poprosit jiné zpěváky, jestli by nám nepomohli," popsal Faitl.

Mandrage tak začali od středečního rána obvolávat své kamarády. Na koncert přišli kapele nakonec pomoci například zpěvák Sebastian, kapela Jelen, Katarína Knechtová nebo Anna K. "Všichni, kdo přišli a podpořili nás, měli řádově deset minut na to, aby si to s námi vyzkoušeli. Pro ně to muselo být náročné, protože to většinou chce chvilku na to sžít se s kapelou a vůbec mít možnost to natrénovat," uvedl Faitl.

Jejich kamarádi se museli rychle naučit texty a další drobnosti v písničkách. I přesto do toho šli. "Většina tušila, o co jde, všem jsme řekli pravdu, co se nám přihodilo, a změnili své programy a v sobotu dorazili. Mám z toho husí kůži, jak o tom mluvím. Byli výborní," poděkoval jim Faitl dodatečně.

Obavu měla ale kapela i z toho, jak celou situaci přijmou fanoušci - zda nebudou lístek na sobotní koncert vracet. "Měli jsme obavy, že se něco takového může stát. Na druhou stranu jsme tolik věřili v sílu okamžiku, že když je to pro jednou, tak by nám mohlo být odpuštěno. Kdybychom takhle jeli celé turné, tak už to není ono. Není to jedinečné, už tam není ta chemie, která vznikla v ten večer v sounáležitosti," vzpomínal baskytarista.

Na otázku, zda byli připraveni odehrát koncert i bez zpěváka, měl Faitl jasnou odpověď. "Z vlastní i jeho důstojnosti bychom něco takového udělat určitě nechtěli," řekl.

Víťovi kamarádi doteď netuší, jestli se zpěvák na koncert alespoň díval. "Bohužel nevíme, my jsme od neděle absolutně bez kontaktu. Možná by se dalo dohledat, jestli se podíval na to video, protože jsme koncert streamovali, ale já to dělat nebudu," dodal Faitl.

Připomeňte si nejoblíbenější píseň Mandrage - Šrouby a Matice:

Na koncert i na Víťu zavzpomínal také kytarista Pepa Bolan v pořadu TV Nova Život ve hvězdách. Promluvil i o jeho problémech. "S Víťou jsem prožil dvacet let. Ono se to prezentuje stylem, že se najednou stala radikální změna, že najednou Víťa nějakým způsobem sešel, ale tohle není problém posledních dvou měsíců. To je problém deseti let," řekl Bolan.

A samozřejmě má o něho starost. "Víťa byl opravdu na kapele závislý a vždycky, když kapela měla pauzu a nějakým způsobem jsme nehráli a každý jsme si šli po svém, tak to byla doba, kdy on nejvíce šel strmě dolů," dodal kytarista.

Pusťte si jeden z posledních videoklipů skupiny Mandrage