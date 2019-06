Manévry na parkovišti! Řidička při vyjíždění nabourala šest aut

Na úterní dopoledne zřejmě hned tak nezapomene starší žena z Prahy. Když se pokoušela vyjet z parkoviště v ulici Heranová, podařilo se ji poničit šest osobních aut. Na místo vyrazili pražští strážníci i státní policisté.

"Test na alkohol byl negativní," potvrdila mluvčí strážníků Irena Seifertová. Zda byla řidička pod vlivem drog, vzhledem k věku ženy, policisté nezjišťovali. Kromě pár podřených plechů se však na místě nic vážnějšího nestalo.

Podobnou událost řešili policisté před dvěma lety v pražských Dejvicích. Řidič tam nezvládl řízení a narazil do dopravního značení, které shodil. Poté vjel do protisměru, kde narazil do zaparkovaného auta.

Dohromady řidič svojí neopatrností naboural 7 aut včetně svého. "Jsem ráda, že jsem tam neseděla. A měla jsem zaparkovat jinde," uvedla majitelka jednoho z aut.