Mango z Penny Marketu bylo plné pesticidů! Hrozí alergická reakce

Nedávná kontrola Potravinářské inspekce odhalila nevyhovující mango dovezené z Brazílie. To se objevilo na pultech řetězce Penny market, dodavatelem je společnost Čerozfrucht.



"Laboratorní rozbor potvrdil v ovoci přítomnost pesticidu trifloxystrobin v množství 0,13 miligramů na kilogram, maximální přípustné množství stanovuje právní předpis na 0,01 miligramů na kilogram," sdělil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Ve správním řízení se nyní rozhodne o výši pokuty.



Trifloxystrobin je pesticidní látka s fungicidním účinkem. Pro člověka představuje nebezpečí. Pokud se vstřebá přes kůži, může způsobit alergickou reakci.

"Spolupracujeme se spolehlivými dodavateli, kteří své výrobky kontrolují a dodávají nám i potřebné dokumenty. My také provádíme náhodné kontroly. Není ale kapacitně možné zkontrolovat veškeré ovoce," řekl Eduard Čonka z obchodního oddělení Čerozfruchtu. Společnost okamžitě po obdržení výsledků rozborů další dodávky od stejného dodavatele pozastavila.



Podle Čonky se jedná se o šarži, která byla přivezená na přelomu srpna a září. "Potravinářská inspekce má podle platných předpisů měsíc na to, aby nám oznámila výsledky. Po tak dlouhé době už ale žádné zboží nemáme a nemůžeme tak zastavit distribuci a ochránit spotřebitele. Je třeba tlačit na změnu předpisů, aby byly výsledky dostupné co nejdříve. V Německu či Holandsku bývají výsledky do tří dnů, to se pak dá něco dělat," vysvětlil.

"Jednalo se o ojedinělou dodávku jinak osvědčeného dodavatele, který patří mezi největší na trhu. S dodavatelem již tuto situaci řešíme. Obecně se dá říci, že v případě českých pěstitelů máme výrazně lepší možnosti kontroly dodržování standardů, proto je jednoznačně preferujeme. V případě exotického ovoce však zcela logicky není možné české pěstitele využívat," uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.