VELKÝ TESTOVACÍ MANUÁL: Jak se přihlásit, které doklady mít s sebou?

Kdy? Plošné testování probíhá v České republice od středy 16. prosince do pátku 15. ledna 2021. Testování antigenními testy probíhá stejně jako odběr na PCR testy. Je tak nutný odběr vzorku z nosu.



Kdo? Otestovat se mohou nechat všichni lidé, kteří mají v České republice zdravotní pojištění. S sebou je nutné mít průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

Lidé se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše jednou za pět dní. Na testy mohou chodit i děti. "Děti se mohou nechat testovat na jakémkoliv odběrovém místě, které je k tomu vybaveno, bez ohledu na věk," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová



Kde? Testování probíhá v odběrových centrech a také u některých praktických lékařů. Seznam odběrových centrech naleznete zde a seznam praktických lékařů zde. K objednání se na testy slouží Centrální rezervační systém ministerstva zdravotnictví. Vlastní rezervační systémy provozují také některé nemocnice.

"Pokud se klient nemůže dostavit na antigenní odběrové místo, má možnost kontaktovat svého praktického lékaře nebo ambulantního specialistu a domluvit se na dalším postupu," uvedla Peterová.



Výsledky testů jsou známy do 20 minut. Negativní výsledek znamená, že nebylo onemocnění covid-19 prokázáno. Pokud má člověk i přesto příznaky nemoci, tak by měl kontaktovat svého praktického lékaře a domluvit se na dalším postupu.

V případě pozitivního výsledku existují dvě možnosti. Pokud má testovaná osoba příznaky nemoci, tak je považována za nakaženou. Měla by zůstat doma v izolaci a vyhýbat se kontaktu s lidmi. Nemocný by měl telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře a zaměstnavatele. Následně obdrží SMS s odkazem na webové stránky se sebereportovacím formulářem. Obdrží také kód pro eRoušku. Do jednoho až dvou dnů by se mu také měla ozvat hygienická stanice.

V případě, že testovaná osoba nemá příznaky nemoci, a přesto jí vyjde antigenní test pozitivně, tak bude proveden potvrzující PCR test. Do obdržení výsledku potvrzujícího testu by měl daný člověk dodržovat bariérová opatření proti přenosu onemocnění. Potvrzující test je povinný.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo podrobné video, jak by mělo testování probíhat. Podívejte se: